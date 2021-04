Lo studio di Stanford sulle mascherine «inutili» e «da evitare» non esiste (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 25 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via email la richiesta di verificare un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Medical Hypotheses il 22 novembre 2020. L’articolo, intitolato «mascherine nell’era Covid-19: un’ipotesi sanitaria», firmato dal fisiologo Baruch Vainshelboim, dimostrerebbe che le mascherine sarebbero inutili e da evitare. L’articolo è stato condiviso spesso sui social network: secondo lo strumento di analisi dei social CrowdTangle ha ricevuto quasi 41.800 condivisioni al 26 aprile 2021, la maggior parte tra marzo e aprile 2021. Ha avuto particolare risonanza negli Stati Uniti, dove è stato discusso da The Gateway Pundit (sito di estrema destra noto per pubblicare informazioni false o fuorvianti, secondo NewsGuard) il 19 aprile 2021 e citato su Twitter da Josh Mandel, un candidato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 25 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via email la richiesta di verificare un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Medical Hypotheses il 22 novembre 2020. L’articolo, intitolato «nell’era Covid-19: un’ipotesi sanitaria», firmato dal fisiologo Baruch Vainshelboim, dimostrerebbe che lesarebberoe da. L’articolo è stato condiviso spesso sui social network: secondo lo strumento di analisi dei social CrowdTangle ha ricevuto quasi 41.800 condivisioni al 26 aprile 2021, la maggior parte tra marzo e aprile 2021. Ha avuto particolare risonanza negli Stati Uniti, dove è stato discusso da The Gateway Pundit (sito di estrema destra noto per pubblicare informazioni false o fuorvianti, secondo NewsGuard) il 19 aprile 2021 e citato su Twitter da Josh Mandel, un candidato ...

