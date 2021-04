L’Ecce homo di Madrid farà ripensare Caravaggio (Di lunedì 26 aprile 2021) La tela dalla forte drammaticità, identificata appena prima che andasse all'asta, sarà una pietra miliare nello studio Michelangelo Merisi. Altre opere attribuite all'artista dovranno essere riconsiderate. Ogni stagione ha il suo Caravaggio. Questa è la più propizia, perché l'apparizione dell'Ecce homo a Madrid è stata accompagnata da un coro di consensi senza precedenti per un'opera apparsa dal nulla. In realtà, a ben vedere, pur nel clamoroso errore dell'attribuzione a Caravaggio dell'Ecce homo di Palazzo Bianco a Genova, Roberto Longhi, nel suo articolo del 1954, sulla rivista Paragone, indicava due strade parallele, per imboccarne una terza: quella giusta, pubblicando un'incredibile copia del dipinto apparso a Madrid, asciutta ma sostanzialmente identica; e una tutt'affatto ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 aprile 2021) La tela dalla forte drammaticità, identificata appena prima che andasse all'asta, sarà una pietra miliare nello studio Michelangelo Merisi. Altre opere attribuite all'artista dovranno essere riconsiderate. Ogni stagione ha il suo. Questa è la più propizia, perché l'apparizione dell'Ecceè stata accompagnata da un coro di consensi senza precedenti per un'opera apparsa dal nulla. In realtà, a ben vedere, pur nel clamoroso errore dell'attribuzione adell'Eccedi Palazzo Bianco a Genova, Roberto Longhi, nel suo articolo del 1954, sulla rivista Paragone, indicava due strade parallele, per imboccarne una terza: quella giusta, pubblicando un'incredibile copia del dipinto apparso a, asciutta ma sostanzialmente identica; e una tutt'affatto ...

