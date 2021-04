Lazio-Milan, scocca finalmente l’ora di Mandzukic (Di lunedì 26 aprile 2021) Mario Mandzukic sarà titolare stasera all'Olimpico per Lazio-Milan. L'esperto centravanti croato preferito al giovane Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Mariosarà titolare stasera all'Olimpico per. L'esperto centravanti croato preferito al giovane Rafael Leao

Advertising

IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - Abdallah_H92 : RT @ActuFoot_: ?? Le programme de la semaine : ?? Ce soir : Lazio - Milan ?? Demain : #UCL : Real - Chelsea ?? Mercredi : #UCL : PSG - Man.… - pensier12542480 : @TheoHernandez @acmilan ormai i tifosi milanisti sperano in una lazio debole visto che in un milan forte con Pioli… -