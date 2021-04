Lazio-Milan 3-0 | le pagelle di CalcioWeb | Correa manda in estasi i biancocelesti | Pioli protesta per un fallo su Calhanoglu

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 aprile 2021) Latorna pienamente in corsa per la Champions League, ilsembra invece in caduta libera e rischia di fallire l’obiettivo. E’ andata in archivio la 33esima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto. Grandissima prestazione di, è quanto confermato anche dallepubblicate dalla redazione di. I primi minuti sono emozionanti, primava vicino al gol, ma a trovare la marcatura èche riesce a superare Donnarumma. I ritmi sono alti, gol annullato a Lazzari per un fuorigioco millimetrico. Nel secondo tempo lo stessotrova il raddoppio, ma ilper undi Marusic non fischiato su ...