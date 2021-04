Inter, Moratti: “Tornare in nerazzurro? No, vi spiego. De Laurentiis e quella trattativa sfumata…” (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, tra scaramanzia e ricordi del passato alla guida del club nerazzurro.La compagine allenata da Antonio Conte vola in classifica a +11 punti di distacco dall'Atalanta, merito della vittoria conquistata domenica pomeriggio ai danni del Verona. Il Milan potrebbe, tuttavia, Tornare secondo in caso di successo contro la Lazio nel monday night dal sapore europeo in programma allo Stadio Olimpico. In caso di risultato positivo per la formazione di Stefano Pioli, il distacco dalla capolista nerazzurra sarebbe comunque di 10 punti a cinque giornate dal termine del campionato. Il gol di Darmian contro il Verona ed il successo della squadra Interista fa sorridere anche Massimo Moratti. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex presidente dell', Massimo, tra scaramanzia e ricordi del passato alla guida del club.La compagine allenata da Antonio Conte vola in classifica a +11 punti di distacco dall'Atalanta, merito della vittoria conquistata domenica pomeriggio ai danni del Verona. Il Milan potrebbe, tuttavia,secondo in caso di successo contro la Lazio nel monday night dal sapore europeo in programma allo Stadio Olimpico. In caso di risultato positivo per la formazione di Stefano Pioli, il distacco dalla capolista nerazzurra sarebbe comunque di 10 punti a cinque giornate dal termine del campionato. Il gol di Darmian contro il Verona ed il successo della squadraista fa sorridere anche Massimovenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex ...

