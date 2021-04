Davide Greco | il Barbiere dei vip | una storia di imprenditoria e successo Made in Italy

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ha iniziato a casa di sua nonna in un antico palazzo nel centro di Palermo, nel quartiere Kalsa, luogo storico della città. Tutto si svolgeva al quinto piano, non c'era ascensore come è tipico dei palazzi antichi. Parliamo didei vip, premiato come Best Barber Influencer nel 2019, giovane e bellissimo imprenditore, corpo scolpito dallo sport e tanta voglia di arrivare. “Ho cambiato tutto da mia nonna, ho creato una vera e propria vetrina, ho fatto arrivare la sedia da, mi facevo pagare circa 7 euro al taglio”-diceche ha creato Noi Barber Shop a Trapani, dove tradizione e innovazione si fonderanno insieme per dar vita alle infinite sfumature di questa professione-“quando avevo 18 anni, la mia famiglia ha passato un periodo molto ...