Covid Francia, picco di ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 26 aprile 2021) Coronavirus Francia, oltrepassata la soglia dei 6.000 ricoveri in terapia intensiva. Con 23 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore, il Paese d’Oltralpe ha superato, per la prima volta dall’inizio della pandemia lo scorso anno, la soglia dei 6mila pazienti in terapia intensiva, 6.001 ricoverati, secondo quanto riportano le autorità sanitarie. Il picco del numero dei pazienti in terapia intensiva si registra mentre la Francia si prepara ad allentare alcune delle misure di lockdown. Secondo quanto riferito da ‘France 24’, dalla prossima settimana sarà revocato il divieto degli spostamenti all’interno del Paese ma il coprifuoco, in vigore dalle 19 alle 6 del mattino, dovrebbe essere confermato. “Riapriremo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Coronavirus, oltrepassata la soglia dei 6.000in. Con 23 nuovinelle ultime 24 ore, il Paese d’Oltralpe ha superato, per la prima volta dall’inizio della pandemia lo scorso anno, la soglia dei 6mila pazienti in, 6.001 ricoverati, secondo quanto riportano le autorità sanitarie. Ildel numero dei pazienti insi registra mentre lasi prepara ad allentare alcune delle misure di lockdown. Secondo quanto riferito da ‘France 24’, dalla prossima settimana sarà revocato il divieto degli spostamenti all’interno del Paese ma il coprifuoco, in vigore dalle 19 alle 6 del mattino, dovrebbe essere confermato. “Riapriremo ...

