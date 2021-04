Covid, a Montemesola i positivi scendono a 6 (Di lunedì 26 aprile 2021) Davvero uno spiraglio di luce in questo primo giorno in zona arancione. Il Bollettino giunto dalla Prefettura al comune di Montemesola, parla di 6 positivi e 10 in isolamento fiduciario (compresi i positivi).Una netta discesa della curva dei contagi che ci lascia ben sperare, dopo un periodo piuttosto buio che ha visto Montemesola con oltre 50 casi.La comunicazione, arriva puntuale come sempre, dal sindaco Ignazio Punzi attraverso i suoi canali social. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di lunedì 26 aprile 2021) Davvero uno spiraglio di luce in questo primo giorno in zona arancione. Il Bollettino giunto dalla Prefettura al comune di, parla di 6e 10 in isolamento fiduciario (compresi i).Una netta discesa della curva dei contagi che ci lascia ben sperare, dopo un periodo piuttosto buio che ha vistocon oltre 50 casi.La comunicazione, arriva puntuale come sempre, dal sindaco Ignazio Punzi attraverso i suoi canali social. first appeared on Tarantini Time.

