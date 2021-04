Controlli anti Covid in bar e locali | i Carabinieri multano i poliziotti

Advertising

virginiaraggi : Durante controlli anti-assembramento dei vigili sono stati accerchiati e insultati da un gruppo di ragazzi a Traste… - repubblica : Controlli anti assembramento: vigili accerchiati e insultati a Roma - zazoomblog : Controlli anti - Covid nei supermercati irregolare il 18% - #Controlli #Covid #supermercati - tubilando12 : RT @HelpConsumatori: Sanificazioni anti-Covid nei #supermercati, controlli Nas: irregolarità nel 18% dei negozi - rtl1025 : ?? Controlli anti #covid a tappeto dei carabinieri del #Nas nei supermercati di tutta Italia, il 18% è risultato irr… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Radio Lombardia

I carabinieri del Nas (Nucleosofisticazioni) hanno condotto nel fine settimana una campagna di verifiche nei supermercati per valutare le operazioni di sanificazione- Covid. Inquietante il risultato: su 981 ispezionati, 173 (il 18%) sono risultati irregolari .All'interno del punto vendita è stato riscontrato il rispetto dei protocollicovid, dal ... Ie le verifiche da parte degli specialisti dell'Arma proseguiranno nelle prossime settimane. .Ancora una raffica di multe, in provincia di Agrigento, per violazioni delle norme anti-Covid. Nel corso del fine settimana, appena trascorso, sono stati intensificati i controlli da parte di polizia ...I Carabinieri Nas hanno rilevato irregolarità nelle operazioni di sanificazione anti-Covid in 173 supermercati sui 981 esercizi ispezionati, pari al 18%. - ParmaPress24 ...