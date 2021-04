Cina, Corea e America (nera): i film che hanno vinto o perso gli Oscar. Sulle piattaforme e in sala (Di lunedì 26 aprile 2021) Poche sorprese, una cerimonia un po’ piatta e molti premi distribuiti un po’ a tutti. L’edizione 2021 rischia di farsi ricordare più per le restrizioni dovute alla pandemia che per i film premiati, eppure ci dice molto sul cinema di oggi e su quello che verrà, intanto che le sale a Bergamo riaprono Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 aprile 2021) Poche sorprese, una cerimonia un po’ piatta e molti premi distribuiti un po’ a tutti. L’edizione 2021 rischia di farsi ricordare più per le restrizioni dovute alla pandemia che per ipremiati, eppure ci dice molto sul cinema di oggi e su quello che verrà, intanto che le sale a Bergamo riaprono

Advertising

2Qrocky : @PossibileIt @BiasiMonica Ma dov'è il fascismo se nel mondo esistono solo dittature comuniste? Cuba, Cina, Corea de… - GuidoCarrubba : @erprofeta2 @cptzombiebacon fai esempi che non stanno ne in cielo ne in terra , giá smentiti da tutti . La cina e… - Fulvio07115642 : @M49liberorso 1)Corea del Nord, Cina, Russia. 2) resto del mondo - erprofeta2 : @GuidoCarrubba @cptzombiebacon Svezia, Florida, Texas, Russia, Cina, Corea ecc. ecc. Se aspetti che te lo dica la… - FFFBot1 : RT @BEPPESARNO: ...Giapponesi in piazza a protestare, #ragazzi gretini #FridaysForFuture, greta stessa ne abbiamo per le, sttrade di #Fukus… -