Un bambino di 14 mesi è deceduto all'ospedale alcune ore dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Ponte Gardena, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto venerdì sera, come riporta oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo mesi Bimbo di 14 mesi muore dopo caduta da balcone Un bambino di 14 mesi è deceduto all'ospedale alcune ore dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Ponte Gardena, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto venerdì sera, come riporta oggi il quotidiano ...

Tragedia a Ponte Gardena, bimbo di 14 mesi muore dopo la caduta dal secondo piano PONTE GARDENA. Tragedia a Ponte Gardena dove un bambino di 14 mesi è morto per le conseguenze di una caduto dal secondo piano avvenuta venerdì, poco prima delle 19. Immediatamente sul luogo dell'incidente sono stati inviati l'elicottero della Croce Bianca Chiusa ...

Ponte Gardena, muore un bimbo di 14 mesi: è caduto da un balcone al secondo piano l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Tragedia in Alto Adige: bimbo di 14 mesi cade dal balcone e muore Tragedia a Ponte Gardena, in Alto Adige, dove un bambino di 14 mesi è morto in ospedale alcune ore dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione. L'incidente è avvenuto venerdì sera. Il mas ...

Tragedia in casa: bimbo cade dal balcone e muore, aveva solo 14 mesi BOLZANO – Una tragedia immane. Un bambino di appena 14 mesi è morto venerdì sera dopo essere caduto da un balcone del secondo piano di un’abitazione. La tragedia è avvenuta attorno alle 19 ed è succes ...

