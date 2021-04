Berlucchi compie 60 anni | come nasce l’eccellenza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 aprile 2021) «Se facessimo uno spumante alla maniera dei francesi?»: è la domanda che ha cambiato la storia del vino in Italia. Una grande intuizione, merito di Franco Ziliani, patron della Guido Berlucchi e per tutti, anzitutto, il padre del Franciacorta. Perché è grazie a Franco Ziliani se l’Italia vanta queste celebri bollicine, ed è grazie a lui se la Franciacorta è diventata uno dei territori più vocati al mondo il metodo classico. Era il 1961 quando Ziliani, in quel paradiso che è il Palazzo Lana, la storica sede quattrocentesca dell’azienda a Borgonato, sulle sponde del Lago d’Iseo, sigillò le prime 3000 bottiglie di Pinot di Franciacorta: da allora sono trascorsi sessant’anni.