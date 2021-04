Ancona, carabinieri si imbattono in un lupo nel centro della città | video (Di lunedì 26 aprile 2021) Intorno alle 2 di notte, una pattuglia dei carabinieri si è imbattuta in un lupo che girovagava tra le strade di via Gonnelli, ad Ancona. Probabilmente l'animale selvatico si trovava lì in cerca di cibo. I militari hanno subito notato che l'animale aveva riportato delle ferite alla zampa e, per evitare che venisse investito, hanno deciso di scortarlo fino a Monte Conero, dove si è dileguato nella folta vegetazione. Fortunatamente, non ci sono stati incidenti grazie anche ai dispositivi luminosi attivati dai carabinieri. Guarda tutti i video Inseguimento-go-kart-polizia NoneInseguimento-frontale-cagliari None auto sportellate scontro inseguimento autostrada Russia video None Leggi su panorama (Di lunedì 26 aprile 2021) Intorno alle 2 di notte, una pattuglia deisi è imbattuta in unche girovagava tra le strade di via Gonnelli, ad. Probabilmente l'animale selvatico si trovava lì in cerca di cibo. I militari hanno subito notato che l'animale aveva riportato delle ferite alla zampa e, per evitare che venisse investito, hanno deciso di scortarlo fino a Monte Conero, dove si è dileguato nella folta vegetazione. Fortunatamente, non ci sono stati incidenti grazie anche ai dispositivi luminosi attivati dai. Guarda tutti iInseguimento-go-kart-polizia NoneInseguimento-frontale-cagliari None auto sportellate scontro inseguimento autostrada RussiaNone

