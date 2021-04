(Di lunedì 26 aprile 2021), intervistato da IlQuotidiano, ha parlato dell’AresGate che gli è esploso fra le mani alVip e del coming out di, che ne è stata una conseguenza. “L’AresGate mi è esploso fra le mani. Massimiliano e Rosalinda involontariamente hanno scoperchiato un vaso, soprattutto per il pubblico della generalista, non tanto per noi addetti ai lavori. Da direttore di Tv Sorrisi e Canzoni non ho mai pubblicato un servizio fotografico dicon le presunte fidanzate, sapevo che la realtà era differente. Lui mial”....

Advertising

IlContiAndrea : #Signorini “Zorzi lo preferivo nella Casa del #GFVip. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo 6… - Conduso_io_ : RT @_rits99_: ??CHOC ALFONSO SIGNORINI: DICE UNA COSA GIUSTA. ?? - StraNotizie : Alfonso Signorini: “Gabriel Garko mi detestava, abbiamo fatto pace al Grande Fratello” - Serena65221710 : RT @_rits99_: ??CHOC ALFONSO SIGNORINI: DICE UNA COSA GIUSTA. ?? - BITCHYFit : Alfonso Signorini: “Gabriel Garko mi detestava, abbiamo fatto pace al Grande Fratello” -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

rompe il silenzio. E parla di tv, senza freni. A Il Fatto Quotidian o dice: 'Chi mi conosce sa che non potrei mai condurre un programma la domenica perché per me la domenica è sacra .intervistato da Giuseppe Candela su FQMagazine , ha parlato di svariati argomenti tra cui L'Aresgate e il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip .parla ...Alfonso Signorini si è raccontato, in una recente intervista al Fatto Quotidiano. Il dramma della leucemia e il covid: "Ho avuto paura" ...Tommaso Zorzi dopo Il Punto Z sbarca in prima serata? L’indiscrezione Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati degli ultimi tempi. Dopo la vittoria al ...