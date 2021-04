Al via la produzione della Ducati Monster (Di lunedì 26 aprile 2021) . Il primo assemblaggio con i piloti Bagnaia, Bastianini e Marini. ROMA – . A Borgo Panigale sono iniziati i lavori per completare il prima possibile il nuovo esemplare uscito dalla linea sportiva. E al primo assemblaggio, avvenuto nei mesi scorsi hanno assistito anche i piloti Bagnaia, Bastianini e Marini. Per il futuro del nostro motociclismo c’è stata l’opportunità di assistere in prima persona alla nascita del nuovo modello e alla possibilità di dialogo con gli operatori di linea. Un progetto che entrerà nel vivo nelle prossime settimane e in molti non vedono l’ora di poter provare la nuova moto in strada. La nuova Ducati Monster Grande curiosità di conoscere la nuova Ducati Monster. La moto, secondo quanto scritto da Il Messaggero, dovrebbe essere a grandi linee molto simile a quelle precedenti, ma ci ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) . Il primo assemblaggio con i piloti Bagnaia, Bastianini e Marini. ROMA – . A Borgo Panigale sono iniziati i lavori per completare il prima possibile il nuovo esemplare uscito dalla linea sportiva. E al primo assemblaggio, avvenuto nei mesi scorsi hanno assistito anche i piloti Bagnaia, Bastianini e Marini. Per il futuro del nostro motociclismo c’è stata l’opportunità di assistere in prima persona alla nascita del nuovo modello e alla possibilità di dialogo con gli operatori di linea. Un progetto che entrerà nel vivo nelle prossime settimane e in molti non vedono l’ora di poter provare la nuova moto in strada. La nuovaGrande curiosità di conoscere la nuova. La moto, secondo quanto scritto da Il Messaggero, dovrebbe essere a grandi linee molto simile a quelle precedenti, ma ci ...

TribunaEconomic : @ItalyExpo2020: domani, 27 aprile, a #Dubai la presentazione del #PadiglioneItalia con gli scafi del Tricolore rec… - faisaluc2 : RT @ChangeItalia: La onlus #ItalianHorseProtection chiede che venga bloccato in via preventiva il #Fixplan, un farmaco prodotto con sangue… - MarcoAlici : Interessante come sempre. In realtà i fenomeni da tener d'occhio sono due: il design e la produzione. Tra il 'desig… - Marta_DelBuono : Eni, nuova produzione di gas in Indonesia - TorciaPolitica : Energia: Eni avvia produzione di gas dal giacimento di Merakes in Indonesia. -