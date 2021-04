(Di domenica 25 aprile 2021) Con 175 miliardi di dollari die più di 2,7 miliardi di gamer in tutto il mondo, il 2020 è stato un vero annus mirabilis per l’industria dei, che ha superato televisione, cinema e musica per prominenza industriale suldell’intrattenimento. E all’interno del mondo del Gaming, lo scorso anno hanno registrato un successo straordinario anche gli Esports (Electronic Sport), competizioni sportive organizzate a livello professionistico, che hanno registrato circa 1 miliardo di dollari dinel 2020 ed il segmento é stimato in crescita fino a 1,6 miliardi di dollari entro il 2024 ad un Cagr del 14,3%. E’ la fotografia che emerge dall’analisi “Gaming & Esports” realizzata da Cross Border Growth Capital, advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria ...

StraNotizie : Videogiochi, esplode il mercato con ricavi miliardari - TV7Benevento : Digitale: esplode mercato Videogiochi, nel 2020 ricavi per 175 mld dollari (2)... - fisco24_info : Videogiochi, esplode il mercato con ricavi miliardari: Cross Border Growth Capital: 'Ricavi per 175 mld dollari nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi esplode

Sport24h

L'idea è quella di far trascorrere ai bambini/ragazzi due ore di benessere a 360°, lontani da smartphone, tablet e, ricordando le linee guida dell'OMS che raccomanda per bambini e ...L'idea è quella di far trascorrere ai bambini/ragazzi due ore di benessere a 360°, lontani da smartphone, tablet e, ricordando le linee guida dell'OMS che raccomanda per bambini e ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il 2020 è stato un anno proficuo anche in termini di visualizzazioni: Among Us, League of Legends e Fortnite sono stati i videogiochi più visti in streaming su ...Strisciano per terra, chiusi nei loro scafandri, lo sguardo fisso verso la preda esplosiva. Maneggiano bombe da mezzo quintale di tritolo, che al minimo errore potrebbero sventrare una città. Non si t ...