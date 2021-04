Superlega? Moggi | la versione dell' Uefa non racconta la verità sul calcio

(Di domenica 25 aprile 2021) Amici lettori, ilè veramente in crisi di idee e di quattrini: il virus sembra aver influito negativamente in entrambi i casi, ma soprattutto sulla testa di chi dirige una baracca che sembra stare in piedi perché tira vento da quattro parti. Sissignori è proprio così, e purtroppo l'ipocrisia è entrata di prepotenza nel mondo del pallone. Pensate al caso. I primi a contestare la propria società sono stati giocatori e l'allenatore del Liverpool, e adesso anche Guardiola (mister del Manchester City) ha criticato il suo club al grido che «ilè dei tifosi e io li seguo». Belle parole indubbiamente, piene di romanticismo che fa presa, ma solo parole. Secondo noi Pep è più innamorato dei 30 milioni annui che percepisce, il resto è poesia. Infatti, nonostante sappia che gli stipendi di giocatori e allenatore ...

Advertising

nebenet : RT @LucianoMoggi: #Superlega, Moggi: “Ci hanno raccontato favoletta del calcio del popolo e che #UEFA e #FIFA vogliono tutelare i tifosi. M… - enciro59 : RT @LucianoMoggi: #Superlega, Moggi: “Ci hanno raccontato favoletta del calcio del popolo e che #UEFA e #FIFA vogliono tutelare i tifosi. M… - Juventina962 : RT @LucianoMoggi: #Superlega, Moggi: “Ci hanno raccontato favoletta del calcio del popolo e che #UEFA e #FIFA vogliono tutelare i tifosi. M… - daju29ro : RT @LucianoMoggi: #Superlega, Moggi: “Ci hanno raccontato favoletta del calcio del popolo e che #UEFA e #FIFA vogliono tutelare i tifosi. M… - SilviaPrato1 : RT @LucianoMoggi: #Superlega, Moggi: “Ci hanno raccontato favoletta del calcio del popolo e che #UEFA e #FIFA vogliono tutelare i tifosi. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Moggi

L'Arena del Calcio

Solo successivamente,fece emergere l'esistenza di intercettazioni, che determinavano il ... per certi versi, la vicenda della(delegittimazione del Vertice della Società) ricorda ...Lucianoatta Guardiola Attraverso un suo editoriale pubblicato su Libero , l'ex dirigente della Juventus ha affrontato il tema legato allae tutto ciò che ha scatenato nell'ultima settimana. ...Si è imbarcato in un’impresa più grande di lui (la Superlega)» El Paìs dedica un articolo ad Andrea ... Ha preso la Juve in Serie B per le colpe di Luciano Moggi, oggi è il presidente più vittorioso ...Luciano Moggi atta Guardiola Attraverso un suo editoriale pubblicato su Libero, l'ex dirigente della Juventus ha affrontato il tema legato alla Superlega ...