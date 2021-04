Onore ai caduti della Resistenza, Monreale in silenzio ricorda il sacrificio dei Partigiani (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25 aprile Monrealese nel silenzio della via in cui è posto il monumento in Onore a Biagio Giordano, partigiano Monrealese, che, come tutti gli altri patrioti italiani, è morto per liberare il Paese dall’oppressione e dalla becera ideologia fascista. Anche questa Liberazione a Monreale il ricordo è andato avanti nel silenzio e nel rispetto delle norme anti contagio. Questa mattina una delegazione dell’Auser, composta dal presidente Luigi Mazzola, Biagio Cigno e Giovanni Schimmenti, ha onorato con un fiore il monumento intitolato al Partigiano Monrealese. Un mazzo di fiori, nel corso di una brevissima cerimonia, è stato posto dall’amministrazione comunale. Presenti il sindaco Alberto Arcdiacono e il presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, ... Leggi su monrealelive (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25 aprilese nelvia in cui è posto il monumento ina Biagio Giordano, partigianose, che, come tutti gli altri patrioti italiani, è morto per liberare il Paese dall’oppressione e dalla becera ideologia fascista. Anche questa Liberazione ail ricordo è andato avanti nele nel rispetto delle norme anti contagio. Questa mattina una delegazione dell’Auser, composta dal presidente Luigi Mazzola, Biagio Cigno e Giovanni Schimmenti, ha onorato con un fiore il monumento intitolato al Partigianose. Un mazzo di fiori, nel corso di una brevissima cerimonia, è stato posto dall’amministrazione comunale. Presenti il sindaco Alberto Arcdiacono e il presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, ...

