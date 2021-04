Morata: «Resterei alla Juve a vita, ma il calcio è un negozio, un business» (Di domenica 25 aprile 2021) Nel post partita di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante bianconero Alvaro Morata. alla domanda sul suo futuro nel club, ha risposto così: “Io sono un calciatore professionista, devo dare il massimo finché sto qui. Tutti sanno che io giocherei qua a vita se avessi la possibilità, ma il calcio è un negozio, è un business, e noi a volte non abbiamo tanta possibilità di scegliere o non sta nelle nostre mani. Io sono contento qua, abbiamo una finale ancora da vincere, bisogna puntare a quello e non avere altri pensieri in testa”. Chi passa tra Real e Chelsea? Gli hanno chiesto. La sua risposta: “Mi cambia poco, non ci penso adesso. Con tutto il rispetto. Non ne ho idea e mi brucia vedere la Champions perché dovremmo starci noi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Nel post partita di Fiorentina-ntus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante bianconero Alvarodomanda sul suo futuro nel club, ha risposto così: “Io sono un calciatore professionista, devo dare il massimo finché sto qui. Tutti sanno che io giocherei qua ase avessi la possibilità, ma ilè un, è un, e noi a volte non abbiamo tanta possibilità di scegliere o non sta nelle nostre mani. Io sono contento qua, abbiamo una finale ancora da vincere, bisogna puntare a quello e non avere altri pensieri in testa”. Chi passa tra Real e Chelsea? Gli hanno chiesto. La sua risposta: “Mi cambia poco, non ci penso adesso. Con tutto il rispetto. Non ne ho idea e mi brucia vedere la Champions perché dovremmo starci noi ...

