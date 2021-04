Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi e i naufraghi: «Devono fare al più presto qualcosa, questi non valgono una cicca» (Di domenica 25 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 2021 stenta a decollare e delude un po’ negli ascolti. Un risultato inaspettato per L’Isola dei Famosi 2021 che per l’opinionista Iva Zanicchi è imputabile in gran parte ai naufraghi che non creano le giuste dinamiche: “Devono fare al più presto qualcosa – ha spiegato – questi non valgono una cicca”. Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi e i naufraghi: «Non valgono una cicca» Iva Zanicchi è una delle opinioniste dell’Isola dei Famosi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 aprile 2021) L’deistenta a decollare e delude un po’ negli ascolti. Un risultato inaspettato per L’deiche per l’opinionista Ivaè imputabile in gran parte aiche non creano le giuste dinamiche: “al più– ha spiegato –nonuna”.dei, Ivae i: «Nonuna» Ivaè una delle opinioniste dell’dei...

