Inter-Hellas Verona 1-0 | la decide ancora Darmian

Darmian uomo della provvidenza, entra e in tre minuti decide la partita. Ora all'Inter mancano 5 punti per cucirsi lo scudetto al petto L'Inter torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e mette una seria ipoteca sullo scudetto. L'uomo della provvidenza è ancora Darmian, dopo il gol vittoria col Cagliari si ripete al primo pallone toccato sempre su assist di Hakimi. L'Inter ha l'opportunità di indirizzare subito la partita sui binari a lei congeniali al 3? quando Lautaro, solo davanti a Silvestri, tenta un pallonetto che però è completamente fuori misura. La Lu-La non trova il gol da tre partite ma ha colpito ben quattro legni (due per parte) nelle ultime due partite contro Napoli e Spezia. I nerazzurri tentano di fare la partita ma ...

