Amici: il look delle CuccArisa (Di domenica 25 aprile 2021) Arisa e Lorella Cuccarini hanno perso nella scorsa puntata del serale un altro dei loro allievi: l’eliminato è stato infatti il cantante Raffaele. Le due coach, però, hanno colpito tutti per aver sfoggiato un look davvero molto elegante e raffinato, coordinandosi nelle tonalità scelte e anche nell’acconciatura. Arisa e Lorella Cuccarini hanno formato una coppia davvero indissolubile durante il serale di Amici: le due coach, che hanno formato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 aprile 2021) Arisa e Lorella Cuccarini hanno perso nella scorsa puntata del serale un altro dei loro allievi: l’eliminato è stato infatti il cantante Raffaele. Le due coach, però, hanno colpito tutti per aver sfoggiato undavvero molto elegante e raffinato, coordinandosi nelle tonalità scelte e anche nell’acconciatura. Arisa e Lorella Cuccarini hanno formato una coppia davvero indissolubile durante il serale di: le due coach, che hanno formato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Tullio7 : @AmiciUfficiale Sangiivanni, un raccomandato alla corte di amici, si può permettere di storpiare canzoni di biascic… - infoitcultura : Amici, Maria De Filippi all’ultimo grido in black&white: il costo complessivo del look - SilviaZanchi : Buonanotte amici - onedire34289393 : RT @Beatricetpwk: Io che guardo amici e trovo riferimenti ad Harry Styles in tutto ahah a partire dal look di stash a quello di deddy ?????#A… - _aripalmisano_ : RT @Beatricetpwk: Io che guardo amici e trovo riferimenti ad Harry Styles in tutto ahah a partire dal look di stash a quello di deddy ?????#A… -