Zhang atteso a Milano e non solo per la festa (Di sabato 24 aprile 2021) di Giulio Mola e Mattia Todisco A caccia del match point... e non solo. L'Inter si prepara alla sfida di domani contro il Verona, ben sapendo che con la vittoria potrebbe diventare concreta la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) di Giulio Mola e Mattia Todisco A caccia del match point... e non. L'Inter si prepara alla sfida di domani contro il Verona, ben sapendo che con la vittoria potrebbe diventare concreta la ...

Advertising

_AlexGiordano : @NonConoscoVG Siamo a un mese esatto dalla fine della stagione e non si muove nulla per lo sponsor, per lo stadio,… - infoitsport : Inter, cessione Suning: Zhang atteso in Italia | Le ultime sul nuovo sponsor - SpazioInter : Conte chiede chiarezza: Zhang atteso nei prossimi giorni a Milano - - Ftbnews24 : #Inter verso #SpeziaInter #Lukaku #SerieA #Conte #Marotta #Zhang ?? - infoitsport : Calciomercato Inter, Steven Zhang atteso Milano: il motivo -