Sinner si arrende al greco Tsitsipas, da lunedì è numero 18 Atp (Di sabato 24 aprile 2021) Si ferma in semifinale, Jannik Sinner al "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro che si avvia alle fasi conclusive sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Nella sua terza semifinale stagionale (e sesta in carriera a livello ATP), la prima sul "rosso", il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 ATP (best ranking) ed undicesima testa di serie, ha ceduto 6-3 6-3 contro Stefanos Tsitsipas, n.5 del ranking e secondo favorito del seeding, reduce dal trionfo a Monte-Carlo, suo primo titolo in un "1000". Per il rosso di Sesto Pusteria da lunedì è in arrivo l`ennesimo best ranking: male che vada salirà in 18esima posizione.

