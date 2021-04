Silvia Toffanin non si trattiene con Martina | “Mi fai tanta tenerezza” (Di sabato 24 aprile 2021) Silvia Toffanin, regina di Verissimo in onda su Canale 5, ha avuto tra gli ospiti di oggi l’ex concorrente di Amici, Martina Miliddi. Durante l’intervista la ballerina ha raccontato la sua vita alla conduttrice, la quale a stento è riuscita a trattenere la commozione. Silvia Toffanin a VerissimoSilvia Toffanin è ormai da diversi anni al timone del sabato pomeriggio di Canale 5 con il suo programma Verissimo. La conduttrice è nota per essere molto gentile e riservata. Non di rado si emoziona per le storie che decide di portare in onda. Oggi tra i vari ospiti c’è stata anche l’ultima eliminata dal talent show, Martina Miliddi. La ballerina ha rilasciato un’intervista a cuore aperto, toccando anche tematiche molto intime senza mai scadere nel vittimismo ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021), regina di Verissimo in onda su Canale 5, ha avuto tra gli ospiti di oggi l’ex concorrente di Amici,Miliddi. Durante l’intervista la ballerina ha raccontato la sua vita alla conduttrice, la quale a stento è riuscita a trattenere la commozione.a Verissimoè ormai da diversi anni al timone del sabato pomeriggio di Canale 5 con il suo programma Verissimo. La conduttrice è nota per essere molto gentile e riservata. Non di rado si emoziona per le storie che decide di portare in onda. Oggi tra i vari ospiti c’è stata anche l’ultima eliminata dal talent show,Miliddi. La ballerina ha rilasciato un’intervista a cuore aperto, toccando anche tematiche molto intime senza mai scadere nel vittimismo ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @tempoweb: 'Non la voglio nella mia vita' Martina e la confessione choc sulla madre Toffanin a bocca aperta #verissimo #amici #24aprile… - infoitcultura : Silvia Toffanin non si trattiene con Martina | “Mi fai tanta tenerezza” - copsalee : io vedo silvia toffanin - Dorian221190 : RT @tempoweb: 'Non la voglio nella mia vita' Martina e la confessione choc sulla madre Toffanin a bocca aperta #verissimo #amici #24aprile… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Non la voglio nella mia vita' Martina e la confessione choc sulla madre Toffanin a bocca aperta #verissimo #amici #24aprile… -