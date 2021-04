Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: i Funko Pop (Di sabato 24 aprile 2021) Prosegue la marcia di avvicinamento a Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. In questi giorni è stato mostrato il primo trailer ufficiale del nuovo film prodotto da Marvel Studios, e allo stesso tempo sono partite diverse operazioni commerciali legate alla pellicola. Tra le più recenti c’è l’iniziativa di Funko che ha presentato la collezione ufficiale delle Pop che raffigurano i vari personaggi del lungometraggio diretto da Destin Daniel Cretton. L’esclusiva collezione in vinile comprende i personaggi principali di Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ovvero Shang Chi, Katy, Wenwu, Xialing, Death Dealer, Jiang Li e Razor Fist. Quando sarà al cinema Shang Chi e la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Prosegue la marcia di avvicinamento aChi e ladei. In questi giorni è stato mostrato il primo trailer ufficiale del nuovo film prodotto da Marvel Studios, e allo stesso tempo sono partite diverse operazioni commerciali legate alla pellicola. Tra le più recenti c’è l’iniziativa diche ha presentato la collezione ufficiale delle Pop che raffigurano i vari personaggi del lungometraggio diretto da Destin Daniel Cretton. L’esclusiva collezione in vinile comprende i personaggi principali diChi e ladei, ovveroChi, Katy, Wenwu, Xialing, Death Dealer, Jiang Li e Razor Fist. Quando sarà al cinemaChi e la ...

