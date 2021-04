Sassuolo, Traore «Devo migliorare, ma giocando da esterno…» (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo la vittoria con la Sampdoria Junior Traore è intervenuto ai microfono di Sky Sport. Le sue dichiarazioni Hamed Junior Traore, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «giocando da esterno sono più vicino alla porta, è un ruolo in cui mi sono adattato. Le cose vanno bene, Devo migliorare. Dopo la partita contro il Torino il mister ci ha detto che non gli è piaciuto l’atteggiamento. Ci ha fatto notare quello che non gli andava bene». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo la vittoria con la Sampdoria Juniorè intervenuto ai microfono di Sky Sport. Le sue dichiarazioni Hamed Junior, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «da esterno sono più vicino alla porta, è un ruolo in cui mi sono adattato. Le cose vanno bene,. Dopo la partita contro il Torino il mister ci ha detto che non gli è piaciuto l’atteggiamento. Ci ha fatto notare quello che non gli andava bene». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

