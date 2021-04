SailGp | Spagna e Danimarca rischiano la scuffia – VIDEO

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 24 aprile 2021) La prima giornata disi è chiusa con 3 vittorie su 3 gare degli australiani. Ma non sono mancate le emozioni in queste regate di flotta. Come si vede nelhanno infatti rischiato unaa pochi metri dall’arrivo. L’episodio si è verificato nella seconda regata di giornata. Laera in terza posizione, lain quinta. Entrambi i team dovevano superare l’ultima boa e fare l’ultima, brevissima, leg. Nel giro di boa qualcosa va storto, le barche si impennano e cadono in acqua. Nessuna delle due si ribalta e, per loro fortuna, riescono a riprendere foil e velocità senza perdere posizioni L'articolo proviene da Non Solo Nautica.