Parma-Crotone 3-4: altro che Superlega, il grande calcio è qui (Di sabato 24 aprile 2021) Festival del gol al Tardini. Parma e Crotone regalano uno spettacolo che difficilmente verrà dimenticato. E per Simy è già record È spettacolo puro al Tardini tra Parma e Crotone. I crociati provano a tenere alto il morale e a riprendersi dall’amara sconfitta contro la Juventus. Il Crotone, virtualmente già retrocesso, vende cara la pelle e trova una strepitosa vittoria che fa più danni al Parma che benefici ai calabresi. La partita La prima frazione di gioco regala sprazzi di grande calcio. Le difese di entrambe le squadre lasciano ampi spazi che vengono abilmente colpiti dai colpi tecnici dei singoli. Il Crotone apre le marcature al minuto 15 con Magallan che di testa insacca Sepe sugli sviluppi di un corner. Hernani ... Leggi su zon (Di sabato 24 aprile 2021) Festival del gol al Tardini.regalano uno spettacolo che difficilmente verrà dimenticato. E per Simy è già record È spettacolo puro al Tardini tra. I crociati provano a tenere alto il morale e a riprendersi dall’amara sconfitta contro la Juventus. Il, virtualmente già retrocesso, vende cara la pelle e trova una strepitosa vittoria che fa più danni alche benefici ai calabresi. La partita La prima frazione di gioco regala sprazzi di. Le difese di entrambe le squadre lasciano ampi spazi che vengono abilmente colpiti dai colpi tecnici dei singoli. Ilapre le marcature al minuto 15 con Magallan che di testa insacca Sepe sugli sviluppi di un corner. Hernani ...

Advertising

MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e @marinapresello in studio ?? Seguiremo live Genoa-Spezia ??… - NicolinoBerti : Parma-Crotone partita di pura ignoranza, una sagra del Cinghiale a Mare applicata al calcio. Bellissima. - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Con la doppietta al Parma Nwanko #Simy (12 gol nelle ultime 9 giornate!) rinvia la retrocessione aritmetica in Serie B del… - News24_it : In campo Parma-Crotone 3-3 DIRETTA. Gol di Magallanes, Hernani, Simy, Ounas, Gervinho e Mihaila. [ 2021-04-24T17:17:23.000Z] - NicoSchira : Con la doppietta al Parma Nwanko #Simy (12 gol nelle ultime 9 giornate!) rinvia la retrocessione aritmetica in Seri… -