NFL – I prospetti del draft 2021 | Cade Johnson

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 aprile 2021) All’interno di una classe di wide receivers particolarmente competitiva, è molto facile passare inosservati, soprattutto se si è rimasti fuori dal campo di gioco per un anno intero e non si è un prospetto del calibro di Ja’Marr Chase. Questo potrebbe essere il rischio in cui incorreràaldel. Il wide receiver dei Jackrabbits, titolare per due anni alla South Dakota State, si è costruito una buona reputazione, ma sarà sufficiente per finire sotto la lente degli scout di NFL? Chi ènasce e cresce a Bellevue, nel Nebraska. Valutato 0 stelle al momento del suo approdo al college, riceve due offerte da università della FCS, ossia South Dakota e South Dakota State. La proposta che più di tutte lo ...