Lol | Chi ride è fuori in Rai? Arriva la risposta

(Di sabato 24 aprile 2021) Dopo il grande successo della prima stagione, in molti hanno chiesto la trasmissione di Lol: Chiin chiaro.laE’ stato un successo enorme, e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

team_world : LOL: CHI RIDE È FUORI: dopo il grande successo, confermata la seconda stagione! ? #lolchirideefuori - Trentennanti : @nonfaretardi Chi è causa del suo mal... (Te le cerchi eh...?? lol) - manjirogang : letteralmente ogni giorno ma sono sempre divertenti lol chissà chi le scrive - fedeph_ : Stamattina sul #tzvip si sta giocando a 'LOL chi ride è fuori'? No perché con tutte le cose che sto leggendo faccio… - clvssicgvitar : @clarinettofvke io già ho capito chi lol -

Ultime Notizie dalla rete : Lol Chi

Le immagini ritraggono quet'ultimo intento a giocare con il tubo sonoro portato alla ribalta prprio dal comico campano nel programma "ride è fuori".Il numero 24 è protagonista di un video in cui prende in giro proprio Matano con una delle sue gag usate nella serie "ride è fuori".Dopo il grande successo della prima stagione, in molti hanno chiesto la trasmissione di Lol: Chi ride è fuori in chiaro. Arriva la risposta ...Napoli – Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne scherza con Frank Matano mandando via WhatsApp un video in cui gioca con il famoso tubo sonoro verde utilizzato dal comico nel nuovo programma di Amazon ...