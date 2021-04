Letizia Ortiz | l’arte di invecchiare con grazia

(Di sabato 24 aprile 2021) Forse è proprio questa la chiave dell’con. Un’arte in cuiè una vera maestra. Il segreto? Si nasconde tra i capelli castano cenere della Regina di Spagna. Una chioma che, in quasi 49 anni, non ha perso di naturalezza. E di cuidi Spagna mostra con orgoglio anche le prime ciocche ingrigite. Un atteggiamento nei confronti della bellezza che incarna perfettamente l’attitude informale, ma chicchissima di. Perché non c’è niente di più regale e naturale di vedere i capelli screziarsi di grigio. Proprio come fanno le White Girls di tutto il mondo. Un equilibrio perfetto, che portadi Spagna a mostrarsi con una tinta da ritoccare, ma anche con una coda di cavallo sbarazzina come quella della figlia ...

GorroDeDucha : Esa Letizia Ortiz debe ser tremendo fastidio. - lillydessi : Il vestito di jeans di Letizia Ortiz è il capo irrinunciabile della Primavera 2021 - Elle - nabysa : RT @nabysa: Letizia Ortiz como una batidora. - JohanaSntoro : Letizia Ortiz, una royal al rojo vivo - caras : Letizia Ortiz, una royal al rojo vivo.

Felipe di Spagna con la mogliee le figlie Leonor e Sofia inaugurano un sottomarino della Marina militare ai cantieri navali di Cartagena. I riflettori sono tutti per l'erede al trono 15enne, che dopo il recente ...Per esempio li ha indossati ancherecentemente per un evento pubblico, indossandoli in versione elegante, con blazer e tacchi. Anche Emily Ratajkowski li aveva indossati in abbinamento ...Felipe di Spagna con la moglie Letizia Ortiz e le figlie Leonor e Sofia inaugurano un sottomarino della Marina militare ai cantieri navali di Cartagena. I riflettori sono tutti per l’erede al trono ...Pensate per un attimo come sarebbero andate le cose se Diana non fosse stata la principessa del popolo. Se non avesse dettato le regole di stile per la sua generazione e quelle a venire, se non fosse ...