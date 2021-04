Il Genoa affonda lo Spezia | che ora torna in zona rischio

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilcompie un importante balzo salvezza e caccia seriamente nei guai lo. Le basi del successo sono messe in un primo tempo giocato con grande determinazione e in cui i padroni di casa ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa affonda

Spezia più manovriero,attendista. Così i primi 10 minuti, prima che Ballardini decida di tirare fuori dalla battaglia uno stanchissimo Pandev e inserire Scamacca. E' nel posto giusto al ......pressing di ogni calciatore chiamandolo con il nome e non con il diminutivo del cognome 40°... manca un cartellino giallo a Lapadula cheil piede su Criscito, peraltro facendosi male pure ...Il Genoa compie un importante balzo salvezza e caccia seriamente nei guai lo Spezia. Le basi del successo sono messe in un primo tempo giocato con grande determinazione e in cui i padroni di ...L'uomo mercato rossoblù entra e dopo sette minuti fa gol. La rete dell'uzbeko chiude i giochi. Per i bianconeri di Italiano la terza di fila senza vittoria ...