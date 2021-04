Covid, parla la dottoressa che ha curato Francesco Totti: “Mi è arrivato un pacco a casa” (Di sabato 24 aprile 2021) Era stato lo stesso Francesco Totti a raccontare su Instagram la terribile esperienza che aveva vissuto a causa del Coronavirus, ringraziando poi i medici che lo avevano curato. Tra questi anche Monica Rocco, responsabile del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Come riportato da Fanpage, qualche giorno fa anche la dottoressa ha voluto raccontare la sua storia: “Il giorno che gli abbiamo annunciato la guarigione con lui c’era la moglie. Mi hanno semplicemente detto ‘grazie dottoressa per averci fatto uscire da questo incubo’. Qualche giorno dopo a casa mi è arrivato un pacco. Dentro c’era la maglia firmata dal mio campione finalmente guarito. Ora troneggia nella stanza dei miei figli”, ha rivelato. Poi ha spiegato come ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Era stato lo stessoa raccontare su Instagram la terribile esperienza che aveva vissuto a causa del Coronavirus, ringraziando poi i medici che lo avevano. Tra questi anche Monica Rocco, responsabile del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Come riportato da Fanpage, qualche giorno fa anche laha voluto raccontare la sua storia: “Il giorno che gli abbiamo annunciato la guarigione con lui c’era la moglie. Mi hanno semplicemente detto ‘grazieper averci fatto uscire da questo incubo’. Qualche giorno dopo ami èun. Dentro c’era la maglia firmata dal mio campione finalmente guarito. Ora troneggia nella stanza dei miei figli”, ha rivelato. Poi ha spiegato come ha ...

