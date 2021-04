Carlotta dell’Isola: lascia i social? (Di sabato 24 aprile 2021) Carlotta dell’Isola sta facendo i conti con una grande popolarità che è arrivata prima con Temptation Island e poi con il Grande Fratello Vip. Si sa, però, che sui social, accanto ai fan ci sono anche gli haters: stanca di tutte le offese ricevute gratuitamente, l’ex concorrente del reality, ha annunciato una decisione drastica. Carlotta dell’Isola è stata una delle grandi protagoniste di Temptation Island, a cui ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 aprile 2021)sta facendo i conti con una grande popolarità che è arrivata prima con Temptation Island e poi con il Grande Fratello Vip. Si sa, però, che sui, accanto ai fan ci sono anche gli haters: stanca di tutte le offese ricevute gratuitamente, l’ex concorrente del reality, ha annunciato una decisione drastica.è stata una delle grandi protagoniste di Temptation Island, a cui ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

