Calciomercato Juventus | scambio shock in Spagna | Addio Bentancur!

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: In bilico 1134 gol e 43 milioni di ingaggio: l'attacco della #Juve è sotto esame - Ftbnews24 : #FiorentinaJuve #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine #Cristiano… - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ??#Superlega - Undici club di #SerieA contro #Juventus, #Inter e Milan: chiesta assemblea urgente (La Repubblica) http… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primoe Psg stanno provando davvero a mettere in piedi lo scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi . E secondo Tuttosport l'operazione potrebbe andare in porto anche per ricucire i rapporti dopo lo ...Commenta per primo Se ladovesse davvero affondare il colpo per Donnarumma, riuscendo a portarlo a Torino, a quel punto si lavorerebbe sulla cessione di Szczesny . Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l'...La Juventus può mettere a segno un clamoroso scambio con il Real Madrid: Bentancur da Zidane porta il big a Torino.33ª giornata di Serie A l'Inter attende a San Siro l'Hellas Verona. Analisi, formazioni e podcast. Segui la diretta della partita con Radio Nerazzurra.