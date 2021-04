Cagliari, Nainggolan squalificato con la Roma: Semplici studia le alternative (Di sabato 24 aprile 2021) Radja Nainggolan non ci sarà contro la sua ex Roma. Semplici studia le alternative per il Cagliari Radja Nainggolan non ci sarà nella partita di domani contro la Roma alla Sardegna Arena. Il centrocampista del Cagliari ha rimediato il quinto cartellino giallo a Udine, di conseguenza dovrà scontare la squalifica. Proprio nel momento in cui gli isolani hanno iniziato a carburare, il belga, definito «l’ago della bilancia della squadra» dal tecnico Semplici, è costretto a fermarsi. La sua esperienza Cagliaritana è iniziata con diciassette partite su diciassette da titolare – tra mediana e trequarti – che lo hanno portato a fare la differenza, sopratutto nelle ultime tre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Radjanon ci sarà contro la sua exleper ilRadjanon ci sarà nella partita di domani contro laalla Sardegna Arena. Il centrocampista delha rimediato il quinto cartellino giallo a Udine, di conseguenza dovrà scontare la squalifica. Proprio nel momento in cui gli isolani hanno iniziato a carburare, il belga, definito «l’ago della bilancia della squadra» dal tecnico, è costretto a fermarsi. La sua esperienzatana è iniziata con diciassette partite su diciassette da titolare – tra mediana e trequarti – che lo hanno portato a fare la differenza, sopratutto nelle ultime tre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

