Addio a Milva | la ‘Pantera di Goro’

(Di sabato 24 aprile 2021)è morta all’età di 81 anni nella sua casa di Milano. Nel 2010 aveva abbandonato le scene. MILANO – Musica in lutto. E’ morta all’età di 81 anni nella sua casa di Milano, la pantera di Govo. Il decesso di una delle artiste più apprezzata nel panorama italiano è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2021. Nei prossimi giorni la famiglia comunicherà le modalità per salutare l’ultima volta la Pantera di Goro.

, inconfondibile per la sua lunga chioma rosso rame, è stata per cinquant'anni una delle protagoniste più raffinate della canzone d'autore. Divisa, sempre, fra musica e teatro. Hanno scritto per ...... aveva annunciato il suoalle scene, dopo mezzo secolo.e dintorni il suo primo album (1982), poi Svegliando l'amante che dorme (1989). Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini ha ...È morta Milva, all'anagrafe Maria Ilva Biolcati, una della più grandi interpreti della musica italiana. Aveva 81 anni ed è morta a Milano dove viveva.Interprete raffinata, ha legato il suo nome alla canzone italiana, quella d'autore in particolare, e al teatro. Si è spenta ieri a Milano a 81 anni ...