Uomini e Donne, Aurora Tropea sconvolta: l’ex dama subisce un furto (Di venerdì 23 aprile 2021) Attraverso un brevissimo video su Instagram, dopo l’assenza di ieri, rivela ai fan che le è stato portato via il cellulare L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Attraverso un brevissimo video su Instagram, dopo l’assenza di ieri, rivela ai fan che le è stato portato via il cellulare L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - AmoreCriminal : Parlare di violenza sulle donne non è facile. Quando una donna manifesta una critica verso il genere maschile, a vo… - ganchitoviceber : RT @marianocervone: #23aprile: i libri nell'arte sono spesso simbolo di intelletto e cultura degli uomini e delle donne ritratte. ?? Franço… - EBG_BFEG_UFU : Cos’è la #PinkTax???Un sovrapprezzo applicato a prodotti e servizi destinati alle #donne e che li rende più costosi… -