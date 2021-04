Terrorismo a Parigi: un tunisino uccide a coltellate una poliziotta (Di venerdì 23 aprile 2021) In Francia una poliziotta in servizio è stata aggredita e poi uccisa da un tunisino a circa 60 chilometri a sudovest di Parigi, si tratta di un atto terroristico. La vittima era un funzionario ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021) In Francia unain servizio è stata aggredita e poi uccisa da una circa 60 chilometri a sudovest di, si tratta di un atto terroristico. La vittima era un funzionario ...

Francia: Castex, governo è determinato nel lottare contro terrorismo Parigi, 23 apr 17:48 - La determinazione del governo francese nel "lottare contro il terrorismo in tutte le sue forme è più che mai intatta". Lo ha detto il primo ministro francese Jean Castex, da ...

