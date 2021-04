Snap | profitti e crescita degli utenti battono le attese in primo trimestre

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –ha battuto ledi Wall Street in quanto a ricavi,neldell’anno. I ricavi sono stati di 770 milioni di collari, e si confrontano con i 463 del2020 e i 743,8 milioni attesi dal mercato. La perdita per azione adjusted è stata di 0 centesimi, contro i 6 centesimi previsti e gli 8 centesimo dello scorso anno. Gliattivi giornalieri (DAU) sono stati 280 milioni, facendo registrare un aumento di 51 milioni, o del 22%, anno su anno. Le entrate medie per utente (ARPU) si sono attestate a 2,74 dollari, contro i 2,72 previsti da FactSet. “Abbiamo iniziato il 2021 raggiungendo i nostri tassi di ...

C'è una differenza sostanziale fra le due realtà: Facebook è in attivo mentre Snapchat non riesce ancora a convertire la crescita in profitti.