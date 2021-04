Sala | Il Salone del Mobile si faccia | sarà presente anche Mattarella

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 23 aprile 2021) Appello del sindaco con un videomessaggio perché le imprese del design e dell'arredo partecipino all'edizione numero 60 di settembre. "Non è così scontato che non ci siano altre città europee che in queste difficoltà possano reclamare un ruolo importante nel design, rifletteteci. Siate generosi"