«Non credo che Massimo Bossetti abbia ucciso Yara Gambirasio. Gli assassini potrebbero essere più di uno» (Di venerdì 23 aprile 2021) «Nel nostro sistema giuridico, si condanna se si prova la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. E io, di dubbi, ne ho moltissimi». Chi parla è Roberto Bianco, consulente della difesa e coordinatore del pool difensivo di Massimo Bossetti, il muratore di 51 anni condannato definitivamente per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, avvenuto in provincia di Bergamo il 26 novembre 2010. Riservatissimo, Bianco si è sempre tenuto lontano dai riflettori. E dire che telecamere e giornalisti al processo non mancavano: è uno dei casi più seguiti degli ultimi anni. Tanto che ha già ispirato una docu-serie, che verrà presto trasmessa su Netflix. «La pressione mediatica è stata enorme», dice Bianco, «così come le conseguenze. Anche i giudici sono uomini, e come tali suggestionabili».

