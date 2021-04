Non ci sono prove del decesso di una bambina di 2 anni per il vaccino Pfizer (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un testo in cui si legge che una bambina di due anni sarebbe morta dopo aver ricevuto il vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer.Si tratta di una presunta notizia non supportate da prove. Andiamo con ordine. Come ha ricostruito il sito di fact-checking statunitense Snopes, a metà aprile 2021 negli Stati Uniti è iniziata a circolare online, in ambienti anti-vaccinisti, la notizia secondo cui una bambina di due anni in Virginia sarebbe morta dopo aver trascorso 17 giorni in ospedale in seguito al vaccino anti-Covid Pfizer. La bimba avrebbe ricevuto la prima dose il 25 febbraio 2021 e sarebbe morta il 3 marzo. Di questa ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un testo in cui si legge che unadi duesarebbe morta dopo aver ricevuto ilcontro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dalla casa farmaceutica.Si tratta di una presunta notizia non supportate da. Andiamo con ordine. Come ha ricostruito il sito di fact-checking statunitense Snopes, a metà aprile 2021 negli Stati Uniti è iniziata a circolare online, in ambienti anti-vaccinisti, la notizia secondo cui unadi duein Virginia sarebbe morta dopo aver trascorso 17 giorni in ospedale in seguito alanti-Covid. La bimba avrebbe ricevuto la prima dose il 25 febbraio 2021 e sarebbe morta il 3 marzo. Di questa ...

