Milano | Trenord e Atm | scaglionare orari o riaprire sarà problema

(Di venerdì 23 aprile 2021) Con il nuovo passaggio della Lombardia da lunedì 26 aprile in zona gialla e il contemporaneo aumento degli studenti che torneranno a scuola in presenza Atm mette in strada aulteriori 50 bus, ...

...della Lombardia da lunedì 26 aprile in zona gialla e il contemporaneo aumento degli studenti che torneranno a scuola in presenza Atm mette in strada aulteriori 50 bus, mentreconferma ......con il servizio al massimo della nostra capacità - ha detto l'amministratore delegato di, ... Su, portiamo nella gran parte delle linee una cadenza di un quarto d'ora per tutta la giornata.(FERPRESS) – Milano, 23 APR – Oltre 2100 corse, 180 bus di rinforzo, 1 milione e 41 mila sedili al giorno e fermate straordinarie definite insieme alle Prefetture. Trenord mette in campo la massima ...... e il contemporaneo aumento degli studenti che torneranno a scuola in presenza Atm mette in strada a Milano ulteriori 50 bus, mentre Trenord conferma il potenziamento del servizio ferroviario ...