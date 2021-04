Mars Oxygen: la NASA porta l’ossigeno su Marte (Di venerdì 23 aprile 2021) Si chiama Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment ed è un esperimento della NASA che mira a portare ossigeno sul Pianeta Rosso. Mars Oxygen: cos’è? Il Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) è uno strumento del rover Perseverance. Serve a testare la produzione di ossigeno sul pianeta Marte, così da rendere attuabili future missioni Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Si chiamaIn-Situ Resource Utilization Experiment ed è un esperimento dellache mira are ossigeno sul Pianeta Rosso.: cos’è? IlIn-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) è uno strumento del rover Perseverance. Serve a testare la produzione di ossigeno sul pianeta, così da rendere attuabili future missioni

