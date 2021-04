Ingressi a scuola e trasporti, è un rebus. In provincia di Macerata soltanto 48 ore per decidere (Di venerdì 23 aprile 2021) Macerata - Tutti - o quasi - a scuola : da lunedì aule riempite almeno al 70% alle superiori. Ma il decreto del presidente del Consiglio salutato con soddisfazione generale non aveva ancora asciugato ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 23 aprile 2021)- Tutti - o quasi - a: da lunedì aule riempite almeno al 70% alle superiori. Ma il decreto del presidente del Consiglio salutato con soddisfazione generale non aveva ancora asciugato ...

Advertising

simona2101 : @fulviogiuliani Il @ComuneMI ha messo navette tra Molino Dorino e Bisceglie per gli studenti che frequentano scuola… - simona2101 : @valfurla mia figlia 4^ sup. a Milano. A scuola termoscanner, navette bus per evitare metro e ingressi scaglionati.. siamo pronti!!!! - PietroJoser : Mandare a scuola il 60% degli studenti o scaglionare gli ingressi dell’intera platea scolastica, non produrrebbero… - Riccardabasta : Oltre alla scuola scaglionare gli ingressi delle ore di lavoro anche per le fabbriche obbligatorio per tutti, oltre… - anna30048679 : RT @laltrodiego: Oh, mi raccomando, poi a scuola ingressi scaglionati! -