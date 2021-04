Elisabetta Canalis confessa: 'Il sesso con Brian non è più come una volta' (Di venerdì 23 aprile 2021) ha parlato per la prima volta della sua intimità con il marito, il chirurgo americano Brian Perri. Elisabetta e Brian sono sposati dal 2014 e dal 2015 sono diventati genitori di Skyler Eva. La nascita ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) ha parlato per la primadella sua intimità con il marito, il chirurgo americanoPerri.sono sposati dal 2014 e dal 2015 sono diventati genitori di Skyler Eva. La nascita ...

rep_roma : Tiramisù e crostate per Sofia Vergara, Elisabetta Canalis e Bianca Balti: la pasticceria di Micol per i vip di Los… - iridiscendent : oggi così assonnata che ho scambiato Zendaya per Elisabetta Canalis - infoitcultura : Elisabetta Canalis: la scioccante confessione sulla vita intima col marito Brian Perri - jackfollasb : Tiramisù e crostate per Sofia Vergara, Elisabetta Canalis e Bianca Balti: la pasticceria di Micol per i vip di Los… - infoitsport : Elisabetta Canalis: “Com’è cambiata la mia vita con l’arrivo di Skyler Eva” -