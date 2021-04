Con Call of Duty: Warzone puoi tornare negli anni Ottanta (Di venerdì 23 aprile 2021) Call of Duty: Warzone ha da poco superato i 100 milioni di giocatori, ad un anno dal lancio. E ora ha attraversato la più grande trasformazione della storia, regalandoci un tuffo nel passato di quelli che non si dimenticano. Ora possiamo infatti tornare nel 1984, al tempo della Guerra Fredda. Call of Duty Warzone 1984 stadio.jpg Call of Duty: Warzone, Verdansk 1984 Activision“Il lancio di Warzone ha cambiato profondamente Call of Duty. In poco più di un anno, più di 100 milioni di giocatori in tutto il mondo si sono letteralmente lanciati su Warzone per giocare insieme, e a partire da oggi lo stiamo portando a un nuovo livello” ha dichiarato Rob ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021)ofha da poco superato i 100 milioni di giocatori, ad un anno dal lancio. E ora ha attraversato la più grande trasformazione della storia, regalandoci un tuffo nel passato di quelli che non si dimenticano. Ora possiamo infattinel 1984, al tempo della Guerra Fredda.of1984 stadio.jpgof, Verdansk 1984 Activision“Il lancio diha cambiato profondamenteof. In poco più di un anno, più di 100 milioni di giocatori in tutto il mondo si sono letteralmente lanciati super giocare insieme, e a partire da oggi lo stiamo portando a un nuovo livello” ha dichiarato Rob ...

