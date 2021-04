After 3 | svelata la data d’uscita della pellicola

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il terzo capitolosaga uscirà l’1 settembre in Italia La saga di “” continua a crescere e ad andare aventi. Dopo le novità dell’ultima settimana, relative all’uscita di un prequel e di un sequelche ha ottenuto incassi record in tutto il mondo sono state rilasciate ulteriori informazioni sul terzo capitolosaga. In Italia, l’attesauscirà nella sale (sempre che queste siano aperte) l’1 settembre 2021. A breve dovremmo anche avere notizie ulteriori sulla quartavisto che a causapandemia sono stati girati insieme entrambi i capitoli. I film sono tratti e si bastano sui libri, in totale, cinque, di Anna Todd. La scrittrice ha iniziato la sua carriera proprio raccontando la storia o meglio il ...

La saga di "After" continua a crescere e ad andare aventi. Dopo le novità dell'ultima settimana, relative all'uscita di un prequel e di un sequel della pellicola che ha ottenuto incassi record in ...